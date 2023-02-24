Пименов: «Спартак» самый популярный клуб страны»

Бывший нападающий московского и минского «Динамо» Руслан Пименов поделился своим мнением о популярности клубов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Специалист считает, что Аршавин, сутки назад заявивший о том, что самым популярным клубом для него является «Зенит», не мог сказать ничего другого.

«На самом деле, «Спартак» самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе», - приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Бывший спортсмен сказал, что с «красно-белой» атрибутикой люди ходят везде – от Камчатки до Калининграда, а превосходство «сине-бело-голубых» цветов он видел только в одном месте – городе Мончегорске.