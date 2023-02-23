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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Нынешний «Локомотив» — загадка»

23 Февраля 2023 • 23:50 Комментировать

Известный российский футболист Дмитрий Сычёв вновь поделился своим мнением о нынешней ситуации в «Локомотиве».

«Нынешний «Локомотив» — загадка. Но будет интересно смотреть за работой нового тренера», - приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

По словам специалиста, исправить ситуацию способна только совместная работа как футболистов, так и тренерского штаба: задача первых – демонстрировать лучший футбол, на какой они только способны, вторых – сделать коллектив единой командой, в которой игроки будут понимать друг друга.

Бывший спортсмен добавил, что у него вызывает отрицательные эмоции таблица РПЛ, когда он видит в ней позицию «красно-зелёных».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв Михаил Галактионов РПЛ
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