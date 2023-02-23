Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рудаков: «Сомнений нет, что Акинфеев первый номер»

23 Февраля 2023 • 23:13 Комментировать

Вратарь «Хонки» Максим Рудаков высказался о ряде российских вратарей.

Сперва спортсмен отметил выступления за «Ростов» 34-летнего Сергея Песьякова, затем – игру за «Спартак» 28-летнего Александра Селихова, но уже отдельно 27-летний уроженец Санкт-Петербурга выделил одного из самых известных футболистов ЦСКА – 36-летнего Игоря Акинфеева.

«У меня вообще сомнений нет, что он первый номер. Акинфеев и в 36 показывает топовый уровень», - приводит слова Рудакова «Чемпионат».

Максим Рудаков выигрывал кубок России с петербургским «Зенитом» и чемпионат Финляндии с ХИКом из Хельсинки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Сергей Песьяков Александр Селихов Максим Рудаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
23:13 · Россия. Премьер-лига
Рудаков: «Сомнений нет, что Акинфеев первый номер»
23:13 · Кубок России
Зуев: «Эмоции после гола не описать словами»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Бабаев: «Дивеев хочет остаться в ЦСКА, но есть финансовая сторона вопроса»
23:08 · Кубок России
Обляков: «Поздравили Акинфеева - выиграли на ноль»
22:49 · Россия. Премьер-лига
Грушевский назвал Акинфеева лучшим вратарём России
22:42 · Кубок России
Баньяц: «В такую погоду было тяжело»
22:35 · Кубок России
Литвинов: «Надо стремиться к тому, чтобы русские ребята пробивались в основу»
22:24 · Кубок России
Литвинов – о погоде во время игры с «Локомотивом»: «Тяжеловато было»
22:22 · Кубок России
Орещук: «Меня удивляет, что Тюкавин не играет в основе»
22:14 · Кубок России
Мостовой – о «Локомотиве»: «Они начали преображаться»
22:03 · Кубок России
Грушевский: «Заболотный восстал из пепла»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Сафонов – о Fan ID: «Болельщики скажут: «На хрен мне это нужно?»
21:47 · Кубок России
Каряка: «Самарцы показали качественный футбол»
21:39 · Кубок России
Сафонов высказался об Ивиче после поражения от ЦСКА
21:39 · Кубок России
Агент Тюкавина недоволен игровым временем форварда на поле
Все новости
Рекомендуем