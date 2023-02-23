Рудаков: «Сомнений нет, что Акинфеев первый номер»

Вратарь «Хонки» Максим Рудаков высказался о ряде российских вратарей.

Сперва спортсмен отметил выступления за «Ростов» 34-летнего Сергея Песьякова, затем – игру за «Спартак» 28-летнего Александра Селихова, но уже отдельно 27-летний уроженец Санкт-Петербурга выделил одного из самых известных футболистов ЦСКА – 36-летнего Игоря Акинфеева.

«У меня вообще сомнений нет, что он первый номер. Акинфеев и в 36 показывает топовый уровень», - приводит слова Рудакова «Чемпионат».

Максим Рудаков выигрывал кубок России с петербургским «Зенитом» и чемпионат Финляндии с ХИКом из Хельсинки.