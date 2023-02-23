Грушевский назвал Акинфеева лучшим вратарём России

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался об одном из самых известных игроков команды Игоре Акинфееве.

Любитель футбола заявил, что существует некоторая группа людей, которая, несмотря на все факты, рекорды и достижения Акинфеева, продолжает ставить под сомнение уровень и качество его выступлений.

«Игорь - абсолютный рекордсмен нашего футбола и лучший вратарь России», - цитирует Грушевского «Матч ТВ».

Игорь Акинфеев за время своей карьеры шесть раз становился чемпионом России и столько же раз – обладателем кубка страны. За весь период профессиональной деятельности он ни разу не сменил клубную прописку.