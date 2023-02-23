Сафонов – о Fan ID: «Болельщики скажут: «На хрен мне это нужно?»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился своим мнением об электронном документе, необходимом для посещения футбольных матчей, ставшем обязательным на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги с зимы нынешнего года.

«Что касается болельщиков, тяжело. Есть болельщики, которые знают - надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрен мне это нужно?». Извините за мой французский», - цитирует Сафонова «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что среди его знакомых есть любители футбола, которые просто желают посетить спортивное мероприятие без какой-либо лишней волокиты.

Сафонов сказал, что не может до конца понять цели введения паспорта болельщика.