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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов – о Fan ID: «Болельщики скажут: «На хрен мне это нужно?»

23 Февраля 2023 • 21:50 Комментировать

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился своим мнением об электронном документе, необходимом для посещения футбольных матчей, ставшем обязательным на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги с зимы нынешнего года.

«Что касается болельщиков, тяжело. Есть болельщики, которые знают - надо идти в МФЦ. Они скажут: «На хрен мне это нужно?». Извините за мой французский», - цитирует Сафонова «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что среди его знакомых есть любители футбола, которые просто желают посетить спортивное мероприятие без какой-либо лишней волокиты.

Сафонов сказал, что не может до конца понять цели введения паспорта болельщика.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Болельщики Фанаты Матвей Сафонов fan id
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