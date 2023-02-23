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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина: Чалов — один из лучших в России

23 Февраля 2023 • 21:11 Комментировать

Нападающий ЦСКА Хесус Медина высказался о своих одноклубниках Фёдоре Чалове и Антоне Заболотном.

«Да, у нас два нападающих. У нас сейчас много матчей, каждый будет находить свое время. У нас еще один кубковый поединок, а дальше матчи чемпионата. В играх лиги каждый будет иметь свое игровое время», — передает слова Медины Sport24.

Футболист отметил, что Заболотный очень важен для команды, а Чалова все знают, он является одним из лучших в России.

В текущем сезоне Заболотный принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и сделал один ассист. На счету Чалова 12 голов и две результативные передачи в 22 встречах за ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Фёдор Чалов Хесус Медина
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