Медина: Чалов — один из лучших в России

Нападающий ЦСКА Хесус Медина высказался о своих одноклубниках Фёдоре Чалове и Антоне Заболотном.

«Да, у нас два нападающих. У нас сейчас много матчей, каждый будет находить свое время. У нас еще один кубковый поединок, а дальше матчи чемпионата. В играх лиги каждый будет иметь свое игровое время», — передает слова Медины Sport24.

Футболист отметил, что Заболотный очень важен для команды, а Чалова все знают, он является одним из лучших в России.

В текущем сезоне Заболотный принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и сделал один ассист. На счету Чалова 12 голов и две результативные передачи в 22 встречах за ЦСКА.