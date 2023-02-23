Федотов рассказал, когда Агапов вернётся в строй

Новобранец ЦСКА, молодой центральный защитник Илья Агапов уже в ближайшие дни начнёт тренироваться со своим новым клубом. Сейчас 22-летний футболист пока не может играть из-за травмы. Так, сегодняшний победный матч против «Краснодара» в четвертьфинале Кубка России он пропустил.

«Медицинский штаб пообещал, что в ближайшие дни он вернётся к тренировкам. Завтра будет восстановительная тренировка, а дальше он уже примет участие в тренировке в общей группе», - цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, Агапов перешёл в ЦСКА текущей зимой, подписав соглашение до середины 2027 года. Прошлым клубом защитника был «Пари НН».