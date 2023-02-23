Сегодняшний матч против «Краснодара» в рамках четвертьфинальной серии Фонбет Кубка России стал для Игоря Акинфеева 350-м матчем в карьере без пропущенных мячей. С этим достижением его горячо поздравили партнёры по команде и тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым.

В текущем сезоне у легендарного голкипера ЦСКА – 19 пропущенных мячей во всех турнирах.

Напомним, ЦСКА разгромил дома на «ВЭБ Арене» «Краснодар» - 3:0. Голами отличились Моура Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

В ответной игре «армейцы» и «быки» ещё раз сыграют друг против друга, она назначена на 28 февраля и состоится в Краснодаре.