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Президент «Урала» сообщил, что Агеев останется в клубе

23 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем нападающего команды Михаила Агеева.

«Агеев остается у нас. Он травмирован. Будет набирать форму в «Урале-2». Дальше посмотрим», — приводит слова Иванова портал «РБ Спорт».

Первую часть сезона 22-летний форвард провел в астраханском «Волгаре» на правах аренды. Агеев принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячей и сделал одну голевую передачу.

Трудовой договор футболиста с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Михаил Агеев
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