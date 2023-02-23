Президент «Урала» считает, что розыгрыш Суперкубка России можно проводить за рубежом

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном проведении Суперкубка России за пределами нашей страны.

«Суперкубок, из-за которого часто проводятся дискуссии, можно проводить за рубежом. Мы видели, что Суперкубок Испании или Италии проводили в Саудовской Аравии, Катаре. Там можно играть Суперкубок», — заявил Иванов порталу «РБ Спорт».

«Урал» занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко после 17 туров. Возобновление чемпионата состоится в самом начале весны. В 18-м туре «шмели» встретятся в гостях со «Спартаком» (4 марта в 14:00 по мск).