​Шавло оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»

В зимнее трансферное окно нападающий Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». 34-летний нападающий дебютировал за «железнодорожников» в среду в кубковом поединке против «Спартака».

Дебют Артёма Дзюбы за «Локомотив» оценил бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло.

«У него всегда бывают моменты в матчах со «Спартаком» - вот и сейчас он мог забить. Мне понравилось, как он сыграл. Но партнёры не так часто снабжали его мячом. Так что «Локомотив» не на сто процентов использовал потенциал Дзюбы», - сказал Шавло в ходе интервью для «Плеймейкера».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде с минимальным счётом 1:0. Ответный матч Фонбет Кубка России между командами пройдёт в понедельник, 27 февраля.