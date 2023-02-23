Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шавло оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»

23 Февраля 2023 • 18:54 Комментировать

В зимнее трансферное окно нападающий Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». 34-летний нападающий дебютировал за «железнодорожников» в среду в кубковом поединке против «Спартака».

Дебют Артёма Дзюбы за «Локомотив» оценил бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло.

«У него всегда бывают моменты в матчах со «Спартаком» - вот и сейчас он мог забить. Мне понравилось, как он сыграл. Но партнёры не так часто снабжали его мячом. Так что «Локомотив» не на сто процентов использовал потенциал Дзюбы», - сказал Шавло в ходе интервью для «Плеймейкера».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде с минимальным счётом 1:0. Ответный матч Фонбет Кубка России между командами пройдёт в понедельник, 27 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Шавло Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
19:11 · Кубок России
Агент Кейта Бальде: «Мороз не может быть причиной для снижения требований к себе»
19:06 · Кубок России
Куликов оценил дебют Дзюбы и Пиняева за «Локомотив»
19:04 · Кубок России
​Шавло: «Локомотив» даст бой «Спартаку» в ответном матче
19:01 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» считает, что розыгрыш Суперкубка России можно проводить за рубежом
18:58 · Кубок России
​Шавло высказался о судействе дерби «Локомотив» - «Спартак»
18:56 · Кубок России
Мостовой раскритиковал «Динамо» за игру в Кубке России
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Шавло оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» забил 5 мячей в ворота «Химок»
18:49 · Кубок России
Зуев поблагодарил самарских болельщиков
18:40 · Кубок России
Писарский рассказал о полученной в матче с «Динамо» травме
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Кукуян вспомнил один из самых сложных матчей в судейской карьере
18:37 · Кубок России
Тюкавин — о поражении от «Крыльев Советов»: «Мяч дубовый, тяжёлая игра»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Кукуян: «Судья должен быть строгим, а не как попугай – синим, розовым, зелёным»
18:31 · Кубок России
Как «Крылья Советов» вырвали победу в матче с «Динамо» - видео видео
18:31 · Кубок России
Писарский: «Меня мотивировала новая фамилия»
Все новости
Рекомендуем