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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» забил 5 мячей в ворота «Химок»

23 Февраля 2023 • 18:51 Комментировать
Химки
2:5
Оренбург
окончен

В турецком Белеке завершился ещё один матч с участием команд из Премьер-лиги. «Оренбург» в спарринге с «Химками» сыграл очень убедительно и победил со счётом 5:2. Хет-трик в активе Дмитрия Воробьёва. Отметим также три удаления у химчан, правда, по условиям контрольного матча, команды всё равно оставались в полных составах.

Завтра «Химки» сыграют с «Сочи», а коллектив из Оренбурга на этом закончил сборы.

Протокол игры  
Химки2:5Оренбург
  4'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:1)
  17'Аюпов Тимур (0:2)
(1:2) Руденко Александр Александрович33'  
  48'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (1:3)
  57'Мансилья Брайан Эсекиэль (1:4)
(2:4) Главчич Неманья75'  
  78'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (2:5)
Митрюшкин Антон  57'Антич НиколаГолубович ПетарГонсалес Кристиан  44'Идову Брайн ОладапоАндраде ЛеоГильерме МаркосБикел ЖаниуМагомедов Бутта  44'Руденко Александр Александрович
Сысуев НиколайХотулёв ДанилаМалых АндрейСиваков МихаилАюпов ТимурФлорентин Сесар ГабриэльКовалёв ЮрийВера Лукас ГабриэльМансилья Брайан ЭсекиэльМарин ДжиммиВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Запасные: Перес МатиасГошев ЕвгенийТитков НиколайКапленко КириллОбухов ВладимирЭктов АлександрХоданович АндрейПолуяхтов ВладимирАкоста ДиегоБашич ИванОганесян СтепанГойкович Ренато
23 февраля.

 

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Химки Оренбург
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