«Оренбург» забил 5 мячей в ворота «Химок»

В турецком Белеке завершился ещё один матч с участием команд из Премьер-лиги. «Оренбург» в спарринге с «Химками» сыграл очень убедительно и победил со счётом 5:2. Хет-трик в активе Дмитрия Воробьёва. Отметим также три удаления у химчан, правда, по условиям контрольного матча, команды всё равно оставались в полных составах.
Завтра «Химки» сыграют с «Сочи», а коллектив из Оренбурга на этом закончил сборы.
Протокол игры
|4'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:1)
|17'Аюпов Тимур (0:2)
|(1:2) Руденко Александр Александрович33'
|48'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (1:3)
|57'Мансилья Брайан Эсекиэль (1:4)
|(2:4) Главчич Неманья75'
|78'Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (2:5)
Сысуев Николай•Хотулёв Данила•Малых Андрей•Сиваков Михаил•Аюпов Тимур•Флорентин Сесар Габриэль•Ковалёв Юрий•Вера Лукас Габриэль•Мансилья Брайан Эсекиэль•Марин Джимми•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
23 февраля.
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