«Оренбург» забил 5 мячей в ворота «Химок»

В турецком Белеке завершился ещё один матч с участием команд из Премьер-лиги. «Оренбург» в спарринге с «Химками» сыграл очень убедительно и победил со счётом 5:2. Хет-трик в активе Дмитрия Воробьёва. Отметим также три удаления у химчан, правда, по условиям контрольного матча, команды всё равно оставались в полных составах.

Завтра «Химки» сыграют с «Сочи», а коллектив из Оренбурга на этом закончил сборы.