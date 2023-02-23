​Кукуян вспомнил один из самых сложных матчей в судейской карьере

Арбитр Российской премьер-лиги Павел Кукуян ответил на вопрос, какой матч был наиболее сложным в его карьере.

По словам Кукуяна, если говорить об ощущениях до матчей, то наиболее сложно обычно перед топ-матчами. Что до ощущений после игры, то рефери вспомнил, как работал на матче «Рубина» и «Ахмата».

«Была стрессовая игра «Рубина» и «Ахмата», когда я удалил вратаря грозненцев, и дней десять после пресса шумела по этому поводу. Была дисквалификация небольшая. Проводил время с семьёй, старался меньше смотреть новости и немного уйти от футбола», - рассказал Кукуян, чьи слова приведены на официальном сайте Российского футбольного союза.

Упомянутый матч между «Рубином» и «Ахматом» проходил летом 2021 года. Тогда Павел Кукуян после обращения к ВАР заменил жёлтую карточку для вратаря грозненцев на красную. Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку Кукуяна.