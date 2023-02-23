Кукуян: «Судья должен быть строгим, а не как попугай – синим, розовым, зелёным»

Российский футбольный арбитр Павел Кукуян высказался о цвете формы, в которой судьи работают на матчах.

«Моё личное ощущение, что судья должен быть строгим, а не как попугай – синим, розовым, зелёным. Не хочу никого обидеть, но, честно говоря, наши новые модели маек – очень яркие», - сказал Кукуян в интервью, которые было опубликовано на официальном сайте Российского футбольного союза.

Кукуян добавил, что он не понимает, зачем судьям голубая или малиновая форма. Павел считает, что арбитр должен выглядеть строго. При этом Кукуян не навязывает своё мнение другим.

Футбольный сезон в России возобновился в среду с кубковых матчей. Что до ближайшего тура РПЛ, то он пройдёт в начале марта.