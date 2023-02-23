Боржес: Ивич подходит «Краснодару»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о главном тренере команды Владимире Ивиче, который возглавил «быков» текущей зимой.

«Мне Ивич кажется очень серьезным тренером, который любит свою работу. «Краснодар» стремится к трофеям, поэтому клубу нужен именно такой тренер. Ему очень нравится соперничество, Ивичу всегда важно побеждать», — приводит слова Боржеса Metaratings.

Хавбек отметил, что Ивич требует полной отдачи на поле от всех футболистов, но всегда интересуется состоянием игроков.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится 3 марта.