​Арбитр Кукуян: «Оберегаю Захаряна, потому что у него тоже армянская фамилия»

Осенью Российский футбольный союз публиковал переговоры бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном по ходу московского дерби между «Локомотивом» и «Динамо». Тогда в нарезку попал момент, на котором Кукуян сказал полузащитнику Арсену Захаряну, что он его оберегает. Рефери дал комментарий по поводу той своей фразы.

«Оберегаю, потому что у него тоже армянская фамилия. Шучу! Судья должен всех футболистов беречь на поле. Это наша работа, и ко всем подход одинаковый. Просто так получилось, что именно этот диалог был опубликован, а так я всем футболистам это говорю», - высказался Кукуян, чьи слова были опубликованы на официальном сайте РФС.

Добавим, что Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». В прошлом году слухи активно связывали молодого футболиста с лондонским «Челси».