​Агент Малкома ответил на вопрос о штрафах игрока за нарушения ПДД

В прессе появилась информация о том, что полузащитник «Зенита» Малком за прошлый год примерно 200 раз нарушил правила дорожного движения и заплатил почти 200 тысяч рублей штрафов. Комментарий на этот счёт дал Луис Фернандо Гарсия – агент 25-летнего бразильца.

«Первый раз об этом слышу. Я не занимаюсь личными делами игрока. Интересуют только спортивные аспекты», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт 25 февраля – против «Волги» из Ульяновска в рамках Фонбет Кубка России. Малком эту игру пропустит по причине дисквалификации.