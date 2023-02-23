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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Малкома ответил на вопрос о штрафах игрока за нарушения ПДД

23 Февраля 2023 • 18:21 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что полузащитник «Зенита» Малком за прошлый год примерно 200 раз нарушил правила дорожного движения и заплатил почти 200 тысяч рублей штрафов. Комментарий на этот счёт дал Луис Фернандо Гарсия – агент 25-летнего бразильца.

«Первый раз об этом слышу. Я не занимаюсь личными делами игрока. Интересуют только спортивные аспекты», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт 25 февраля – против «Волги» из Ульяновска в рамках Фонбет Кубка России. Малком эту игру пропустит по причине дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Малком Филипе
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