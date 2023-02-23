​Бракамонте вспомнил, как направил золотой автомат на Кадырова

Бывший игрок «Ахмата» Эктор Бракамонте вспомнил историю о том, как в первый день пребывания в Грозном он катался на автомобиле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По словам Бракамонте, в какой-то момент ему решили показать золотой автомат.

«Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навёл дуло на Кадырова. Мне сказали: «Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону». Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули», - высказался Бракамонте в ходе интервью для Sports.ru.

За «Ахмат» Эктор Бракамонте выступал в 2009-2011 годах. Тогда клуб носил другой название – «Терек». В футболке грозненцев Бракамонте отыграл 38 официальных матчей. В них аргентинец записал на свой счёт четыре гола и шесть результативных передач на партнёров.

Сейчас Эктору Бракамонте 45 лет, футбольную карьеру он завершил в конце 2013 года.