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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боржес: «Сперцян смог бы выступать в топ-лиге»

23 Февраля 2023 • 18:10 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о своём одноклубнике Эдуарде Сперцяне.

«Пока больше всех впечатляет Эду (Эдуард Сперцян — прим.). Смог бы он выступать в топ-лиге? Да, он уже показывает уверенную игру. Конечно, Эдуард очень молод, и ему есть куда расти», — приводит слова Боржеса Metaratings.

Бразилец добавил, что все надеются на дальнейший прогресс Сперцяна, который поможет и самому игроку, и «Краснодару».

В текущем сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 21 мачте с учетом всех турниров, в которых забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Портал LiveResult проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Боржес Эдуард Сперцян
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