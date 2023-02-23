Боржес: В «Краснодаре» больше общаюсь с латиноамериканцами

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал, с кем больше всего общается в команде.

«Общаюсь с латиноамериканцами. Мы говорим на одном языке, хорошо знаем менталитет друг друга. С Кайо быстро нашли общий язык, ведь мы оба из Бразилии. Русский язык почти не знаю, поэтому пока меньше общаюсь с россиянами», — приводит слова Боржеса Metaratings.

Бразилец отметил, что уже немного знаком с русским языком, потому что тренер в его предыдущей команде говорил на нем. Игрок признался, что ему тяжело говорить на этом языке, но он многое понимает и скоро начнет его изучать.

Напомним, 26-летний хавбек перебрался в «Краснодар» из азербайджанского «Карабаха» текущей зимой.

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. За всеми событиями встречи можно следить на портале LiveResult.