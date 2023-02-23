Сычёв: В «Локомотив» пришли яркие игроки, надеемся, они помогут исправить ситуацию

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о зимней трансферной кампании «красно-зелёных».

«Яркие игроки перешли к «железнодорожникам». Конечно, надеемся, что молодой перспективный Пиняев, а также опытные Артём Дзюба и Игорь Смольников помогут исправить ситуацию клуба», — приводит слова Сычёва портал Sport24.

Эксперт добавил, что сейчас рано делать какие-то выводы, ведь трансферы оцениваются по результатам команды.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Возобновление чемпионата состоится уже 3 марта.