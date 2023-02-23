​Литвинов рассказал, каково играть против Дзюбы

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, каково играть против форварда Артёма Дзюбы.

Напомним, что в среду «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде в кубковом матче со счётом 1:0. Для Артёма Дзюбы это был дебютный матч за «железнодорожников» после зимнего трансфера.

«Учитывая его антропометрию, тяжеловато бороться. Но, в целом, всё нормально», - сказал Литвинов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт на «Открытие Арене» в ближайший понедельник, 27 февраля. Победитель пройдёт в полуфинал, а проигравший отправится в нижнюю часть турнирной сетки Фонбет Кубка России.