Ловчев не понимает, почему в Москве нет стадиона с крышей

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о московских стадионах.

«Когда у нас строили стадионы к ЧМ, неужели нельзя было в Москве предусмотреть хотя бы один с крышей, как в Петербурге. Дорого? Но почему в Питере пошли на это, а в Москве люди по 90 минут стоят на морозе?» — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Зимы у нас не меняются, а кто-то говорит, что нужно играть чуть ли не в январе, если хотите проводить матчи в это время, сделайте хотя бы одну арену с крышей, добавил эксперт.

Российский футбольный сезон возобновился 22 февраля матчами плей-офф Фонбет Кубка России «Ростов» - «Урал» (1:1) и «Локомотив» - «Спартак» (0:1).