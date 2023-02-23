​Орлов предрекает трудности для Сычевого

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде Владимире Сычевом. В зимнее трансферное окно он сменил клуб, перебравшись из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Орлов считает, что в Самаре у Сычевого могут возникнуть трудности.

«Партнёры, которые были у него в «Оренбурге», его знали, чувствовали, как он открывается. Привыкать к новой команде сложно. Да, у Сычевого есть голевое чутьё, но посмотрите на пример Агаларова. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром, а в «Ахмате» пропал», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После первой части чемпионата России Владимир Сычевой делит с Куинси Промесом первое место в рейтинге бомбардиров. Форварды записали на свой счёт по 14 результативных ударов.

«Крылья Советов», новый клуб Владимира Сычевого, сейчас занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.