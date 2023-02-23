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Экс-игрок «Спартака» Урунов перешёл в «Навбахор»

23 Февраля 2023 • 15:57 Комментировать

Экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов перешёл в «Навбахор», сообщает официальный сайт узбекского клуба.

Соглашение 22-летнего футболиста с «Навбахором» рассчитано до конца декабря нынешнего года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Напомним, что до этого последним местом работы Урунова был «Урал», который он покинул в октябре прошлого года. За команду из Екатеринбурга полузащитник успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что в период с 2020 по 2022 год Урунов принадлежал московскому «Спартаку», в футболке которого провёл в общей сложности девять матчей и забил один гол.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Навбахор Остон Урунов
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