Экс-игрок «Спартака» Урунов перешёл в «Навбахор»

Экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов перешёл в «Навбахор», сообщает официальный сайт узбекского клуба.

Соглашение 22-летнего футболиста с «Навбахором» рассчитано до конца декабря нынешнего года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Напомним, что до этого последним местом работы Урунова был «Урал», который он покинул в октябре прошлого года. За команду из Екатеринбурга полузащитник успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что в период с 2020 по 2022 год Урунов принадлежал московскому «Спартаку», в футболке которого провёл в общей сложности девять матчей и забил один гол.