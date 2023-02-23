Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юрист объяснил отказ Верховного суда Швейцарии в рассмотрении апелляции РФС

23 Февраля 2023 • 15:28 Комментировать

После неудачи в Спортивном арбитражном суде (CAS) в вопросе отстранения клубов и сборных Российский футбольный союз направил апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Впрочем, там даже не стали рассматривать дело. Комментарий на этот счёт дал спортивный юрист Михаил Прокопец, чья компания представляет РФС.

По словам Прокопца, которые приводятся на сайте «Матч ТВ», РФС поздно получил полный текст решения CAS. Причина заключается в проблемах с доставкой корреспонденции из Швейцарии в Россию в нынешних политических реалиях. РФС получил оригинал текста только в январе, после чего и направил жалобу в вышестоящую инстанцию.

«По имеющейся у нас информации, суд отказал в приёме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство - пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин», - высказался Прокопец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Михаил Прокопец CAS
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
15:39 · Россия. Первая лига
Агент Ломовицкого: «У меня нет никаких претензий к «Рубину»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Юрист объяснил отказ Верховного суда Швейцарии в рассмотрении апелляции РФС
15:22 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Ни капли не удивился, когда узнал о назначении Тедеско в сборную Бельгии»
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Малком за прошлый год около 200 раз нарушал ПДД
15:12 · Россия. Премьер-лига
​В «Бешикташе» отреагировали на слова агента Баринова
15:07 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Дзюба будет основным нападающим «Локомотива»
15:07 · Кубок России
Йоканович оценил состояние Лаксальта и Захаряна
15:01 · Кубок России
Осинькин: «Гарре процесс адаптации ещё не прошёл»
14:49 · Кубок России
Бышовец рассказал, какие факторы оказали влияние на матч «Локомотив» — «Спартак»
14:30 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:18 · Кубок России
Дуймович: «У Дзюбы прекрасные лидерские качества, это человек с характером»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Дзюба хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад»
13:48 · Кубок России
Сёмин — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Не понравилось, что было много примитива в игре обеих команд»
13:32 · Кубок России
Кечинов — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «По этой игре справедлива была ничья»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Смольников: «Мы отдадим все силы, чтобы вылета не случилось»
Все новости
Рекомендуем