​Юрист объяснил отказ Верховного суда Швейцарии в рассмотрении апелляции РФС

После неудачи в Спортивном арбитражном суде (CAS) в вопросе отстранения клубов и сборных Российский футбольный союз направил апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Впрочем, там даже не стали рассматривать дело. Комментарий на этот счёт дал спортивный юрист Михаил Прокопец, чья компания представляет РФС.

По словам Прокопца, которые приводятся на сайте «Матч ТВ», РФС поздно получил полный текст решения CAS. Причина заключается в проблемах с доставкой корреспонденции из Швейцарии в Россию в нынешних политических реалиях. РФС получил оригинал текста только в январе, после чего и направил жалобу в вышестоящую инстанцию.

«По имеющейся у нас информации, суд отказал в приёме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство - пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин», - высказался Прокопец.