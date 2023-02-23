​Малком за прошлый год около 200 раз нарушал ПДД

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком за прошлый календарный год получил почти 200 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Очевидно, Малком любит погонять на дорогах - почти все протоколы на бразильца были выписаны за нарушение скоростного режима. При этом отмечается, что Малком вовремя выплачивает деньги по штрафам. Так, за прошлый год футболист заплатил за нарушения около 190 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге Малком разъезжает на Lamborghini, которую он купил ещё в 2021 году.

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года после перехода из «Барселоны».