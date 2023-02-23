​В «Бешикташе» отреагировали на слова агента Баринова

Сейчун Казанчи, который занимает должность генерального директора «Бешикташа», высказался насчёт переговоров клуба по Дмитрию Баринову из московского «Локомотива».

Ранее Павел Банатин, агент Дмитрия Баринова, говорил, что турецкий клуб предлагал «Локомотиву» 5 миллионов его за его капитана.

«Бешикташ» предлагал «Локомотиву» за трансфер Баринова только 1,5 миллиона евро. Больше предложений от нас не было», - высказался Казанчи, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Дмитрия Баринова в 9 миллионов евро.