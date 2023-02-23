​Апелляция РФС на решение CAS об отстранении клубов и сборных отклонена

Спортивный арбитражный суд (CAS) в своё время отклонил апелляцию Российского футбольного союза на решения об отстранении российских клубов и сборных от турниров УЕФА и ФИФА. РФС решил обратиться в ещё более высокую инстанцию - в Верховный суд Швейцарии. Он не мог отменить футбольные санкции, но при положительном для РФС результате мог обязать CAS пересмотреть дело.

Впрочем, Верховный суд Швейцарии апелляцию Российского футбольного союза отклонил, о чём рассказывает ТАСС. Ситуацию даже не рассматривали. Дело в том, что РФС не уложился в 30 дней – именно в этот срок могла быть принята апелляция.