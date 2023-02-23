Известный в прошлом футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу текущего положения команды.

Напомним, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне стыковых игр.

- У вас есть беспокойство за будущее «Локомотива»?

- Мы можем только верить и надеяться.

- Но ведь вылет команды в ФНЛ будет катастрофой.

- Мне даже в страшных снах трудно представить, что по окончанию чемпионата «Локомотив» окажется в зоне вылета.

- Верите в Галактионова?

- Верю в команду и в то, что у ребят есть характер, амбиции, и что они выберутся из такого трудного положения.

Елена Григорьевская