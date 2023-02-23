Известный в прошлом футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу текущего положения команды.
Напомним, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне стыковых игр.
- У вас есть беспокойство за будущее «Локомотива»?
- Мы можем только верить и надеяться.
- Но ведь вылет команды в ФНЛ будет катастрофой.
- Мне даже в страшных снах трудно представить, что по окончанию чемпионата «Локомотив» окажется в зоне вылета.
- Верите в Галактионова?
- Верю в команду и в то, что у ребят есть характер, амбиции, и что они выберутся из такого трудного положения.
Елена Григорьевская
Бан пользователя