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​Сычёв оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве» эксклюзив

23 Февраля 2023 • 14:17 Комментировать

Ветеран «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил дебют Артема Дзюбы, а также игру красно-белых при Гильермо Абаскале.

Напомним, что в среду «Спартак» обыграл «Локомотив» в кубковом матче на выезде со счётом 1:0.

- Как вам игра «Спартака» при Абаскале?

- Она на сто процентов улучшилась. Команда играет в симпатичный футбол, все с мячом. Кто-то даже сравнивал этот «Спартак» с командой времен Олега Романцева. Но это другой футбол. Более современный.

- Как оцените игру Артема Дзюбы в дебютном матче за «Локомотив»?

- Понятно, что сейчас все внимание приковано к нему. В первом тайме ему было тяжеловато, как и всей команде, потому что было мало моментов, мало «Локомотив» владел мячом. В целом жду, что он проявит себя в новом клубе как лидер. Все-таки у него большой опыт. Думаю, Артем поможет железнодорожникам выбраться из непростой ситуации и подняться со дна турнирной таблицы.

- Сколько мячей Дзюба забьет до конца сезона?

- Главное, чтобы команда побеждала. Если «Локомотив» будет выигрывать, то он, как наконечник копья, будет реализовывать свои моменты. Но кроме Дзюбы есть и другие молодые ребята, которые должны ярко проявить себя и помочь команде. Понятно, что форварда оценивают по забитым мячам и это важно, но нужно смотреть, как будет играть «Локомотив». Забивают же не только нападающие, но и полузащитники, защитники. Смотря, какая схема будет. Мне лично интересно понаблюдать за новым «Локомотивом».

- Дзюба долго не играл. Как оцениваете его физическое и моральное состояние?

- У Артема достаточно профессионализма, чтобы привести себя в норму и набрать максимальные кондиции. Он тренировался, пока был без практики.

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- У Дзюбы непростой характер. Как он сработается с Галактионовым, который не намного его старше?

- Тем интереснее будет наблюдать за этим процессом, потому что требования у главного тренера серьезные. Посмотрим, как Артем будет справляться с ними. Мы это увидим только на поле. Если у команды будет единый коллектив, то тогда все хорошо, и они поладили. Если будут какие-то конфликты, значит что-то не то.

Елена Григорьевская


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв Артём Дзюба
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