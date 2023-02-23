«Спартак» осуществил самый дорогой зимний трансфер РПЛ

Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге закрылось. По этому случаю авторитетный портал transfermarkt порадовал футбольных фанатов инфографикой с рейтингом самых дорогих трансферов зимы в России.

Самый дорогой зимний трансфер в РПЛ осуществил «Спартак». За защитника Алексиса Дуарте «красно-белые» заплатили «Серро Портеньо» 4 миллиона евро.

Второе и третье места делят трансферы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» и «Локомотив». На подписание каждого из этих игроков «железнодорожники» потратили 2,6 миллиона евро.

Дальше идут трансферы Томаша Тавареша («Спартак», 2 миллиона евро), Нуралы Алипа («Зенит», 2), Кади Боржеса («Краснодар», 2), Беньямина Гарре («Крылья Советов», 1,7), Владимира Сычевого («Крылья Советов», 1,35), Ильи Агапова (ЦСКА, 1,3) и Милана Майстровича («Динамо», 1,2).