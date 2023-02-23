Агент Баринова: «Локомотив» не начинал разговоры о новом контракте»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Мечта о Европе остается. Если будет достойное предложение и вариант, который устроит всех, — будем общаться. Контракт у Димы истекает летом 2024 года. Пока «Локо» не начинал разговоры о новом соглашении», — приводит слова Банатина «Чемпионат».

Этой зимой в услугах 26-летнего хавбека был заинтересован «Бешикташ». Ранее представитель футболиста сообщил, что турецкий клуб предлагал за Баринова около 5 млн евро плюс бонусы, но «Локомотив» не устроило такое предложение.

В сезоне-2022/23 игрок провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал на свой счет один ассист.