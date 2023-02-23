Рудаков рассказал, как получил капитанскую повязку в финском клубе «Хонка»

Голкипер финского клуба «Хонка» Максим Рудаков ответил на вопрос о том, как стал капитаном команды. Напомним, контракт вратаря принадлежит «Ростову», а в Финляндии он играет на правах аренды.

«Я и в прошлом сезоне выводил команду. У нас было четыре капитана, но основной, возрастной защитник, закончил карьеру. А из трех оставшихся сейчас играю только я. Двое не проходят в состав», — приводит слова Рудакова «Чемпионат».

Помимо этого, голкипер рассказал, как проходит подготовка команды к сезону, через неделю предстоит поезда в Испанию на 12 дней, там «Хонка» проведет три контрольные игры, а затем начнется чемпионат матчем против ХИКа 5 апреля.

Согласно данным портала Transfermarkt, арендное соглашение Рудакова с клубом рассчитано до конца июля 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.