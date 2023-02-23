Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективу получения российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Если тренеры сборной и руководство российского футбола видят, что это будет усиление, то почему нет? Мы возьмём за пример Марио Фернандеса. Он принял российское гражданство, и натурализованный россиянин нам здорово помог на чемпионате мира в России, я уж не говорю про остальные матчи.

Не так много у нас больших мастеров из легионеров, чтобы ими разбрасываться. Ребята, которые у нас растут, должны за кем-то тянуться. В частности, я думаю, что как раз это один из тех вариантов», — сказал Чанов.