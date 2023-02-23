Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв назвал лучших тренеров РПЛ

23 Февраля 2023 • 09:35 Комментировать

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, каких тренеров он считает лучшими в Российской премьер-лиге.

«Мне лично нравится работа Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля. Видно их влияние на команду. Плюс работа с молодыми игроками. Есть результат. Видна именно тренерская работа», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

После 17 туров «Ростов» под руководством Карпина занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Спартак» с Абаскалем идет на второй строчке, опережая донской клуб на один балл. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого на счету 42 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Дмитрий Сычёв Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
11:03 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Хочу, чтобы Пиняев прогрессировал и вёл игру «Локомотива»
10:42 · Кубок России
Юран: «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша назвал игроков РПЛ, против которых ему трудно играть
09:54 · Кубок России
Уилкшир: «Дзюба находится на задворках своей карьеры, но всё будет зависеть от его настроя»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Сычёв назвал лучших тренеров РПЛ
09:28 · Кубок России
Джикия прокомментировал своё повреждение в дерби с «Локомотивом»
09:17 · Кубок России
Комличенко — о матче с «Уралом»: «Ничья — закономерный результат»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Тавареш играет и справа, и слева, мы прямые конкуренты»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Спартак» способен конкурировать со всеми клубами»
08:50 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Суперфутболистов за последние пять лет «Спартак-2» не дал»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Абаскаль по возрасту на одной волне с командой»
08:38 · Кубок России
Хлусевич — о матче с «Локомотивом»: «Максимально не привык к такой погоде, я крымский парень»
08:31 · Россия. Премьер-лига
Шавло – о «Спартаке»: «Меньше шараханий, меньше негатива»
08:24 · Кубок России
Дзюба — о встрече со «Спартаком»: «Для меня это принципиальный матч»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Шишкин объявил о завершении карьеры игрока
Все новости
Рекомендуем