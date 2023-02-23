Сычёв назвал лучших тренеров РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, каких тренеров он считает лучшими в Российской премьер-лиге.

«Мне лично нравится работа Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля. Видно их влияние на команду. Плюс работа с молодыми игроками. Есть результат. Видна именно тренерская работа», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

После 17 туров «Ростов» под руководством Карпина занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Спартак» с Абаскалем идет на второй строчке, опережая донской клуб на один балл. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого на счету 42 очка.