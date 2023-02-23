Хлусевич: «Тавареш играет и справа, и слева, мы прямые конкуренты»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о конкуренции с новичком команды Томашем Таварешем.

«Стала ли жестче конкуренция? Конкуренция и была раньше. Сейчас она стала еще больше. Зная Тавареша, он играет и справа, и слева, — то есть мы прямые конкуренты. И это хорошо. Кто для меня идеал на этой позиции? Это я, только еще лучше», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

Футболист добавил, что, на самом деле, у него нет кумира, есть просто такие игроки, которые нравятся.

В нынешнем сезоне 21-летний Хлусевич принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три результативные передачи.