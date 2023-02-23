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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич: «Спартак» способен конкурировать со всеми клубами»

23 Февраля 2023 • 09:01 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о конкуренции с «Зенитом» в Российской премьер-лиге.

«Зенит»? Мы способны конкурировать со всеми клубами. Сможем ли догнать их? Потенциал всегда есть, будем еще работать», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

Помимо этого, футболист признался, что ему обидно из-за отсутствия еврокубков, но «Спартак» продолжает бороться за российские трофеи.

В текущем сезоне 21-летний Хлусевич принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Даниил Хлусевич
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