Шавло: «Абаскаль по возрасту на одной волне с командой»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло высказался о зимних тренировочных сборах команды.

Специалист заявил, что обладает информацией об удовлетворённости игроков проведёнными зимой сборами, согласно которой, в частности, капитан команды Георгий Джикия отметил новый подход к проведению тренировок, включая интересные упражнения.

«Абаскаль по возрасту на одной волне с командой, это не 65-летний специалист. Коллектив нормальный, и самое главное — есть конкуренция, сравнимая, пожалуй, с 2006–2007 годами», - цитирует Шавло «Матч ТВ».

Разницей между нынешним и прошлым временем специалист назвал то, что сейчас между собой в основном конкурируют российские футболисты, тогда же речь шла о легионерах.