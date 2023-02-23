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Шавло – о «Спартаке»: «Меньше шараханий, меньше негатива»

23 Февраля 2023 • 08:31 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал процесс стабилизации ситуации в московском клубе.

«Определённые признаки есть. Меньше шараханий, меньше негатива. Информация о клубе поступает спокойная, а не взрывная, практически нет вбросов. Для команды несомненный позитив», - приводит слова Шавло «Матч ТВ».

С 2004 по 2022 год владельцем московского «Спартака» был российский предприниматель Леонид Федун. Данное время часто называют периодом отсутствия стабильности в клубе.

В данный момент столичный «Спартак» занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Леонид Федун
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