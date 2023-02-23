Шавло – о «Спартаке»: «Меньше шараханий, меньше негатива»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал процесс стабилизации ситуации в московском клубе.

«Определённые признаки есть. Меньше шараханий, меньше негатива. Информация о клубе поступает спокойная, а не взрывная, практически нет вбросов. Для команды несомненный позитив», - приводит слова Шавло «Матч ТВ».

С 2004 по 2022 год владельцем московского «Спартака» был российский предприниматель Леонид Федун. Данное время часто называют периодом отсутствия стабильности в клубе.

В данный момент столичный «Спартак» занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги.