Шишкин объявил о завершении карьеры игрока

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Шишкин завершил карьеру футболиста в возрасте 36 лет.

«Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первый человек, которому это говорю официально: я закончил карьеру игрока», — сказал Шишкин изданию «Известия».

При этом он отметил, что в будущем может вернуться в профессиональный футбол, но пока выступает в Медиалиге за команду «Наши парни».

Шишкин является воспитанником московского «Спартака», за который он выступал на начальном этапе карьеры. Далее были «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар», «Торпедо», «Спартак-2» и ногинское «Знамя». В последнем клубе экс-игрок занимает должность тренера-аналитика.