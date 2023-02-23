Роша: «Крепких клубов в России несколько»

Футболист ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал конкуренцию в Российской премьер-лиге.

«Крепких клубов в России несколько. Нам только нужно подкорректировать детали, на каждую игру выходить словно на финал, побеждать и побеждать», - цитирует Рошу Sport24.

Спортсмен заявил, что команде необходимо подкрепление из качественных игроков, однако отметил, что и уже находящиеся в команде футболисты являются талантливыми и коллективу остаётся только найти общий язык и взаимопонимание на поле.

28-летний бразильский спортсмен выступает в «красно-синем» клубе с первого сентября прошлого года.