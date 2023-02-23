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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роша: «Акинфеев писал историю ЦСКА»

23 Февраля 2023 • 07:22 Комментировать

Футболист ЦСКА Виллиан Роша рассказал об одном из самых известных игроке «красно-синих» Игоре Акинфееве.

Спортсмен сказал, что, даже если получает какую-либо обратную связь от вратаря, включая критику, то понимает он только либо интонацию, либо жесты - разговаривать напрямую бразильцу трудно из-за языкового барьера.

«Это шикарный кипер с огромным послужным списком. Он писал историю ЦСКА. Помощь Игоря неоценима», - приводит слова Роши Sport24.

В настоящий момент ЦСКА входит в пятёрку лучших команд чемпионата России, команда имеет 18 пропущенных мячей – один из лучших показателей в лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Виллиан Роша
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