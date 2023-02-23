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Шунин: «Никогда не хотел покинуть «Динамо»

23 Февраля 2023 • 03:23 Комментировать

Ветеран московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, как ему удается хранить столько лет верность одной и той же команде - ведь Шунин, напомним, выступает в составе «Динамо» с 2007 года. По словам Шунина, предложения уйти были, в том числе и от зарубежных клубов, однако Шунин, являясь воспитанником «Динамо», всегда испытывал чувство благодарности по отношению к клубу.

- В моей карьере были предложения из разных клубов, в том числе и российских и зарубежных. У меня никогда не было желания уйти, я настолько благодарен клубу, что мне дали возможность сыграть здесь, - цитирует слова игрока пресс-служба московского «Динамо». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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