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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов затруднился ответить, почему Геркус покинул его бывший клуб

23 Февраля 2023 • 02:41 Комментировать

В России возобновился футбол, и одной из новостей последних дней стала весть о расставании Ильи Геркуса и московского «Торпедо» - главного аутсайдера высшей лиги российского футбола. Журналисты спросили о произошедшем Игоря Колыванова - бывшего наставника московского клуба. Он признался, что ему трудно дать конкретный ответ на вопрос, так как он мало владеет информацией о нынешней ситуации в клубе.

- Это внутренние какие-то вопросы. Сложно сказать, почему так быстро клуб и президент расстались. Возможно, не нашли общий язык. Когда результата нет, всегда кто-то виноват, - цитирует слова Колыванова издание Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Колыванов Илья Геркус
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