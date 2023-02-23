Колыванов затруднился ответить, почему Геркус покинул его бывший клуб

В России возобновился футбол, и одной из новостей последних дней стала весть о расставании Ильи Геркуса и московского «Торпедо» - главного аутсайдера высшей лиги российского футбола. Журналисты спросили о произошедшем Игоря Колыванова - бывшего наставника московского клуба. Он признался, что ему трудно дать конкретный ответ на вопрос, так как он мало владеет информацией о нынешней ситуации в клубе.

- Это внутренние какие-то вопросы. Сложно сказать, почему так быстро клуб и президент расстались. Возможно, не нашли общий язык. Когда результата нет, всегда кто-то виноват, - цитирует слова Колыванова издание Metaratings.ru.