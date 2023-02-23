Бывший игрок «Химок» Илья Камышев стал игроком «Родины». Об этом информирует пресс-служба московского клуба.

Сообщается, что контракт с новотроицким футболистом подписан по схеме «1,5+1».

Воспитанник футбольной школы «Чертаново» за время своей карьеры выступал за вторую команду петербургского «Зенита».

Спортсмен выступал за клуб из Московской области с 2020 по 2022 год.

Московская «Родина» в настоящий момент выступает во втором по значимости российском дивизионе. Коллектив, сумев за 20 поединков набрать 22 очка, располагается на 12 месте в турнирной таблице данного соревнования.