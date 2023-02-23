Силвейра перешёл из «Ред Булл Брагантино» в «Сочи»

Бразильский атакующий полузащитник Мигел Силвейра перешёл из клуба «Ред Булл Брагантино», представляющего город Браганса-Паулиста в штате Сан-Паулу, в «Сочи», представляющий одноимённый город в Краснодарском крае.

Информация об этом появилась на официальном сайте Российской премьер-лиги.

19 летний спортсмен является воспитанником академии «Флуминенсе», также занимался футболом в школах команд «Васко да Гама» и «Капишаба».

Дебютировал в основном составе «Флуминенсе» пятого июня 2019 года в игре с «Крузейро» в рамках Кубка Бразилии (2:2 в основное время, 1:3 по пенальти).