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Силвейра перешёл из «Ред Булл Брагантино» в «Сочи»

23 Февраля 2023 • 01:08 Комментировать

Бразильский атакующий полузащитник Мигел Силвейра перешёл из клуба «Ред Булл Брагантино», представляющего город Браганса-Паулиста в штате Сан-Паулу, в «Сочи», представляющий одноимённый город в Краснодарском крае.

Информация об этом появилась на официальном сайте Российской премьер-лиги.

19 летний спортсмен является воспитанником академии «Флуминенсе», также занимался футболом в школах команд «Васко да Гама» и «Капишаба».

Дебютировал в основном составе «Флуминенсе» пятого июня 2019 года в игре с «Крузейро» в рамках Кубка Бразилии (2:2 в основное время, 1:3 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ред Булл Брагантино Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Мигел Силвейра
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