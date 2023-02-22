Булыкин: «Локомотив» покинет зону стыков, если будет играть как сегодня во втором тайме»

Бывший российский форвард «железнодорожников» Дмитрий Булыкин оценил игру своего бывшего клуба в сегодняшнем кубковом дерби против «Спартака» на «РЖД Арене». По мнению Булыкина «Локомотив» хоть и проиграл, но во второй половине игры смотрелся очень достойно.

«Несмотря на ужасное поле, футболисты продемонстрировали хороший футбол. «Спартак» комбинировал и имел бы ещё больше моментов, если б поле лучше было». А «Локомотив» во втором тайме прибавил в движении и, если клуб будет играть в РПЛ также как сегодня во втором тайме, то точно избежит стыковых матчей», - рассказал Булыкин «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» находится на расстоянии в одно очко от зоны вылета, занимая 14-е место в турнирной таблице РПЛ.