Сычёв: «Профессионализм и опыт Дзюбы помогут «Локомотиву»

Бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о переходе Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«У меня сдержанный оптимизм. Верю, что амбиции, профессионализм и опыт Дзюбы помогут «Локомотиву» выйти из тяжёлой ситуации», — заявил экс-нападающий российской национальной команды в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «железнодорожникам» на правах свободного агента в февраля нынешнего года. Последним клубом в карьере экс-капитана сборной России был турецкий коллектив «Адана Демирспор», контракт с которым был разорван в ноябре.