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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, как Промес тренировался в Москве отдельно от «Спартака»

22 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать

Стало известно как проходили тренировки лучшего бомбардира московского «Спартака» Куинси Промеса, пока весь основной и тренерский штаб «красно-белых» находился на сборах в ОАЭ и Турции. Нидерландец, напомним, не смог полететь на сборы за пределы России по личным обстоятельствам.

Сначала игрок тренировался с молодёжным составом «Спартака», с молодёжкой форвард работал 10 дней. Затем перешёл на индивидуальную работу с одним из клубных тренеров – под его руководством поддерживал форму и другой спартаковец Кейта Бальде, пока был дисквалифицирован в первой половине сезона.

«Индивидуальные тренировки были направлены на физику, а нагрузки были идентичны тем, которые получали игроки основной команды. Программа составлялась тренерским штабом, показатели Куинси ежедневно направлялись тренерам для изучения», - пишет «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

А ещё игроку каждый день приходили видеозаписи с тренировок команды, а тренерский штаб созванивался с футболистом по видеосвязи.

Напомним, прямо сейчас «Спартак» играет первый официальный матч 2023 года, в Кубке России «красно-белые» гостят у «Локомотива» и пока ведут – 1:0. Промес начал сегодняшнюю игру на скамейке запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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